Cosas veredes, Sancho

Fernando Díaz de León Cardona

Conforme transcurren los días, y pese al esfuerzo inédito de su mandato, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, enfrenta a los demonios presentes, futurod y del pasado. Los señores empresarios y comerciantes prósperos que juraron lealtad y compromiso con San Luis Potosí, hoy por hoy están jugándole al mejor o a la mejor postora para la grande.

Algunos, siempre fueron así. No solo son traficantes de influencias o maleantes de cuello blanco, sino que han sido beneficiarios de las obras de gobierno. No buscan otra cosa que conservar sus canonjías, sus privilegios y caprichos de siempre. Si es en la obra pública, que bueno, ahí no tienen pierde.

Estarán presentes con Claudia Sheimbaum y luego con Marcelo Ebrard. Los mismos que estuvieron con Xóchitl “la pelangochis” Gálvez. Ellos no son de partidos o ideologías, no son de compromiso con el pueblo o con las más necesitados. Ellos van a lo suyo; andan buscando como hacer negocios, con quien sea, como sea y donde sea.

Entre ellos no hay principios, ética o moral, solo negocios. Les hicieron el favor de juntarlos en el Consejo Potosí Empresarial, pero andan en lo suyo, es su esencia y formación. El secretario estatal de Economía hasta cree que los convenció y metió al carril, ¡Que iluso ¡

Gallardo no solo enfrenta a los dueños del dinero, sino que los ha metido por necesidad en una dinámica en la que las traiciones y los golpes bajos son normales entre ellos. De que tiene que hacerlo, habría que revisarlo y valorar como es que se blindará porque son especialistas del bandazo.

Es cuestión de ver si los empresarios rabones potosinos son capaces de invertir o competir con los inversionistas extranjeros; esos que si generan cientos de empleos y que están llegando a San Luis Potosí. Todos, – por ejemplo, los que de alguna manera se beneficiaron con la Minera San Javier o Industrial Minera México están calladitos, sobran, proliferan ¡y vaya que se enriquecieron!

Los demonios a los que se enfrenta El Pollo, no solamente son los poderosos del dinero. Los hay, desde luego en el contexto mediático y político. Toda esa fauna y Herencia Maldita quisiera, desearían, sueñan y añoran en verlo fracasar. No hay día que no le apuesten a algo. Algún yerro debe encontrársele y ya parece consigna, es algo endémico o meras ganas de joder.

Le invierten al error, a la equivocación y al tropiezo. Magnifican o le buscan cualquier pendejada todos los días para hacer quedar mal Al gobernador. Hasta ahora, no han podido, todo ha sido en vano, por mucha crema que le pongan a sus tacos han fracasado. Gallardo está en lo suyo, sigue y seguirá gobernando por cuatro años más. Él sigue cabalgando y nada impedirá que lo haga.

Todo su equipo de gobierno debe entenderlo así, y quien no se levante temprano o no se ponga a trabajar como tractor, pues simplemente tendrá que irse. El tiempo apremia, – tampoco a destajo, pero San Luis Potosí perdió muchas oportunidades. Por años, el escenario político nos llevo al estancamiento, al atraso y al ostracismo. Hoy, nadie se puede dar el lujo de perder el tiempo.

Hace dos años, sostuve en este espacio, que todo funcionario debería colocar una fotografía de su familia en su escritorio y no la del gobernador. El mensaje fue claro. Me refería a que antes de cometer una pendejada pensaran en su esposa e hijos. Algunos no lo hicieron y así les fue. La dinámica seguirá igual. O se ponen las pilas y se dedican a trabajar con rectitud, o simplemente se irán.

Por lo pronto, este miércoles viene Claudia y sin duda se sabrá de qué lado masca la iguana…La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde solo la verá pasar. Rosa Isela Rodríguez, a quien le expreso todo mi respeto, admiración y cariño, sabrá que el gallardismo será indispensable para la 4T.

