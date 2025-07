Como en otros tiempos

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

La actual Secretaria de Gobernación, la huasteca y originaria de Xilitla Rosa Isela Rodríguez, no requiere ni necesita, como decían antes los políticos de escritorio, ensuciarse las suelas de los zapatos para aspirar y convertirse en la candidata de MORENA al gobierno del estado en 2027.

Hoy por hoy, por mucho que se desgajen la cintura o por mucho que sea el afán de desprestigiar a MORENA en San Luis Potosí, este movimiento guarda presencia y tiene las estructuras para competir. Los morenos se mueven todos los días y además tienen en su haber los recursos del convencimiento y la movilización.

Obvio que en su momento, Rosa Isela tendría que recorrer el estado, pero no para darse a conocer, sino para que se sepa que es la candidata de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum. Al menos así se ha ventilado en sus recientes visitas a tierras del Potosí.

¿Quién podría olvidar que fue la representante de México en el Vaticano para la unción del nuevo Papa y luego la enviada para extenderle la invitación para visitar México? Estas dos presencias circularon no solo en México sino en todo el mundo, – de modo que, conocida ampliamente lo es, – además del posicionamiento alcanzado en varias encuestas.

Que el poder desgasta, – bueno; eso siempre se ha dicho, – yo tengo mis dudas, solo repasemos un poco la historia nacional y la potosina. Sin embargo hay quienes aseguran que justo por esa razón no podría ser. Pero, ¿Quién no ha estado en las esferas neurálgicas del poder como para querer ser y estar? Nombres sobran.

A Rosa Isela se le conoce desde hace muchos años cuando venía a San Luis Potosí a cubrir algunos eventos. En ese entonces escribía para el Diario La Afición, bajo la dirección de Pepe Carreño. Posteriormente escaló a otros medios importantes y se introdujo en la política con Andrés Manuel López Obrador y con la propia Claudia Sheinbaum. De que es una mujer formada, preparada y capaz de conducir los destinos de la entidad, no hay duda, eso lo sabe la presidenta de la República.

A lo mejor por eso la madrean tanto y hasta santitos le cuelgan con ese asunto de las complicadas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, o de que preferiría estar al lado de la presidenta. En eso han centrado su atención algunos medios, tratando incluso de denigrar su discurso, su historia y sus propias capacidades.

Ojalá y no se les olvide que es la segunda mujer en la historia política de México que se convierte en Secretaria de Gobernación. De que es potosina, de que es de la Huasteca y de que es la funcionaria más cercana y de todas las confianzas de quien manda en este país ni duda cabe.

Evidentemente que no son tiempos de precampañas o de aceleres y por ello justamente Rosa Isela guarda las formas y se reserva. No obstante, las estructuras de MORENA, esas que trabajan a pie todos los días o de esos miles de potosinos que no son de partido pero sí convencidos con la 4T son los que seguramente la estarán acompañando, donde esté.

Si la lógica de la sucesión apunta hacia su persona, la situación política en San Luis Potosí se tornará tensa y alguien o algunos saldrán perdiendo. Ya existen muchos análisis en el sentido de que las cosas no marchan viento en popa como para hacer planes transexenales.

Si esto es así la condición política dará un vuelco, porque nada está escrito o escriturado para nadie. A Claudia, a la presidenta de este país, nadie la engaña, es una mujer astuta y con toda la información puesta en su escritorio para hacer lo que sea necesario, al tiempo.

Lo cierto es que la justa electoral estará pareja. Tampoco se vale que cuestionen el trabajo que viene realizando la Senadora Ruth González, el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez; el Secretario de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez o el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Todos la quieren y la jugarán en serio. ¿A qué precio?, solo el tiempo lo dirá.

Hasta pronto