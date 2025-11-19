A PUNTO DE INICIAR LA GUERRA

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Estamos a nada de que inicie el 2026, un año político electoral seguramente muy movido, lleno de sorpresas, consignas, señalamientos y guerras sucias; no podemos esperar menos. La lucha mediática será cruenta y cruel y ganará los espacios en medios formales o informales la fuerza política que mejor esté posicionada.

En el contexto nacional, la preocupación de MORENA será la conservación de la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y la pelea que se dará en por lo menos 17 entidades por la gubernatura. San Luis Potosí se cuece aparte.

En nuestro estado, MORENA solo tiene dos candidatos competitivos, o es Rosa Isela Rodríguez, actual Secretaria de Gobernación o depende del crecimiento que pueda lograr Gerardo Sánchez Zumaya y, para la alcaldía capitalina, – es más probable que logre la candidatura Cuahtli Badillo, no hay más, todo dependerá de varias circunstancias.

Por el Partido Acción Nacional PAN, la candidatura al gobierno del estado conviene que sea el actual presidente municipal Enrique Galindo Ceballos que, – si bien es cierto, libró la expulsión en el PRI, subsiste el distanciamiento político con la dirigencia estatal. Aún así, Galindo cuenta con un amplio respaldo del priismo y más aún del panismo.

No obstante de que Galindo tiene afectos priistas y panistas, aún no se descarta la posibilidad de que se convierta en el “caballo negro” de MORENA, sería lo mejor que le pueda suceder a la corriente de la presidenta de la República, – y obvio, sería lo peor que le ocurra al PVEM donde las decisiones se cuecen aparte.

Visto en perspectiva y en su justa dimensión, el Partido Verde Ecologista de México PVEM, no necesita ni requiere cazar un pleito político-electoral abierto con MORENA, en tanto que continúan en alianza a nivel

nacional para tratar de conservar la mayoría en las Cámaras y algunas de las gubernaturas estatales.

Y digo que el PVEM no necesita cuestionar tanto a MORENA, porque el Verde sabe que el PRI, el PAN y el MC son adversarios naturales y se han convertido en el ámbito local en partidos estratégicos para que, desde las entrañas mismas del poder público se opere para pegarle y desprestigiarlo, a su dirigencia estatal y a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, eso está visto y es innegable.

Pasado el primer trimestre del próximo año, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona tendrá que comenzar a preparar su sucesión. El Pollo no es de los que se tiran en la hamaca o dejan a la inercia las cosas. Legalmente no tiene ningún impedimento para que lo suceda algún familiar y si las cosas se le complican, tiene gallos como José Guadalupe Torres Sánchez o al senador Gilberto Hernández Villafuerte.

Lo que tiene que hacer Gallardo Cardona es dejar de abrir frentes innecesarios y ponerse a mano con sus acreedores que ya comienzan a jugarle las contras. Esto sin contar a la burocracia maltratada y ninguneada, a los maestros, a los pensionados y a los estudiantes. Está a tiempo de recomponer muchas cosas, pero la principal es que ya no se engalle ni se ensañe más con sus presuntos adversarios.

El Pollo es inteligente y lo puede lograr siempre y cuando se sacuda pronto de toda esa herencia maldita que cohabita o cogobierna con él. No debe olvidar nunca que el poder se ejerce, no se comparte. Si batalló para llegar y conservarse, lo más sensato es que actúe con cautela, pero sobre todo con determinación para frenar tanto descontento.

Ricardo tampoco debe olvidar que las elecciones o la legitimación de sus decisiones se ganarán en los medios y en las urnas. No es solamente con inclusiones sospechosas o con la intervención de sicarios a sueldo o a modo como podrá contrarrestar toda esa estela de inconformidad que se siente y se observa en todos los ámbitos. De él dependerá un buen resultado.

Hasta pronto