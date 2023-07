“A Colosio lo mandaron matar”

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El posicionamiento de Dante Delgado, líder nacional del partido naranja, en el sentido de que el candidato presidencial del MC será del norte; plantea varias cuestiones. La primera es que el Movimiento Ciudadano no va, – hasta ahora, en alianza con el PRI-PAN-PRD ni con MORENA y que sus postulantes podrían ser el joven gobernador de Nuevo León Samuel García, o el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

Si alguien les pregunta a los jóvenes que nacieron en la década de los ochenta o los noventa, a lo mejor el gobernador neolonés no les dice mucho, tampoco Luis Donaldo Colosio; no obstante, hoy los muchachos entre 25 y 30 años, sin más explicación histórica o análisis, lo único que mencionan cuando escuchan su nombre es que a Luis Donaldo Colosio (padre) lo mando matar el gobierno porque no convenía a los intereses de los grupos dominantes en este país.

Ese solo antecedente, coloca al jefe de la comuna de Monterrey en posición de ser un candidato natural, atractivo, con arrastre y simpatía en todas esas generaciones que todavía no se explican que sucedió en 1994. Obvio que Dante Delgado busca vender caro su amor; – lamentablemente para su proyecto no se alcanzó a legislar la segunda vuelta para la presidencial, porque seguro que armaría un verdadero frente para vencer al o a la candidata de MORENA-PVEM-PT.

Si el Movimiento Ciudadano, decide postular ya sea al actual gobernador de Nuevo León o al alcalde de Monterrey, el saldo electoral será altamente rentable y le favorecerá en su crecimiento. Hoy por hoy, todo mundo lo sabe; son los actores o los protagonistas y no los partidos políticos los que jalan gente. A todo ese voto joven nada les dice el nombre de Enrique de la Madrid, el de Beatriz Paredes, el de Xóchitl Gálvez, el de Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, por ejemplo.

Evidentemente que MORENA les exigirá a sus 22 gobernadores a que movilicen a la gente y se apliquen más en los programas sociales con la repartición de dádivas que tengan como propósito único la rentabilidad electoral. Se les emplazará a que administren todo lo humanamente posible la miseria del pueblo porque solo así, podrán lograr votos en sus entidades, de tal manera que, será muy difícil para el Movimiento Ciudadano competir contra todas esas estructuras, aunque no dudemos que, en el último jalón, el MC logre establecer acuerdos políticos con otros para competirle a MORENA.

En el concierto local, aún no se define nada. El jaloneo entre el MORENA y el PVEM ya le pusieron orden. Sus dirigentes locales fueron citados a la ciudad de México para darles un jalón de orejas y para decirles que no se anden exhibiendo de que ambos las pueden todas.

Ellos saben que se necesitan mutuamente y que la repartición de candidaturas tendrá que ser equitativa. Aquí, el Partido del Trabajo PT que no tenía vela en el entierro, y que no se había pronunciado para nada fue el factor principal para el acercamiento y para establecer acuerdos con los altos mandos; compromisos que solo el tiempo dirá si se respetan o no. De ellos y de nadie más dependerá, porque si los demonios se sueltan, la plaza se calentará.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook