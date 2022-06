Yrma Lydia y su esposo se citaron en restaurante para firmar los papeles de divorcio

Jesús “N” habría citado a Yrma Lydya en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle, para realizar la firma de los papeles de divorcio la tarde del 23 de junio. De acuerdo con Salvador González, abogado de Yrma, se verían en ese punto, luego de que ella se negara a encontrarse en su casa.

Sin embargo, durante la reunión, el hombre de la tercera edad acabó con la vida de su pareja sentimental con un arma de fuego en el interior de una sala del mismo restaurante.

El presunto feminicida y su chofer fueron detenidos por elementos de la secretaría de seguridad ciudadana, y puestos a disposición de la Fiscalía capitalina.

La misma noche del jueves, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, se reunió con la familia de Yrma. La carpeta de investigación fue abierta en como feminicidio.

El inmueble donde ocurrieron los hechos permanece bajo el resguardo de las autoridades.

Yrma Lydia era cantante de regional mexicano y fue reconocida por su trabajo artístico en diversas ocasiones. En el año 2019 recibió el Premio Nacional de Arte y Cultura en el Senado. Además, fue condecorada con doctorados honoris causa, y recientemente participó en la gira del evento musical “Grandiosas”.

Familiares y amigos la recuerdan como una mujer talentosa que vivía apasionada por la música.

“Tenía mucho futuro en la música, en lo personal y nos lo arrebataron todo. Ojalá haya justicia…. su alegría, su amor por la música, estaba llena de vida, era muy sencilla, muy humilde, siempre dispuesta a apoyar… Yo conviví con ella, empezamos a tener menos contacto hace como dos años… de ese tiempo para acá ya no hubo tanto contacto, yo me imagino que fue por, por su esposo, no sé, por su nueva pareja”, dijo Iván Cortés, amigo de Yrma Lydia.