YouTube cubrirá los seis escenarios de Coachella 2023 de manera simultánea

El próximo viernes 14 de abril, marca el inicio de la edición 2023 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley; sabemos que muchos fanáticos de la música no podrán asistir al desierto, pero como ha sucedido durante más de diez años, YouTube transmitirá el festival a través del canal oficial de Coachella y dentro de la aplicación YouTube Music.

Este año, los melómanos podrán disfrutar de los seis escenarios del festival, durante ambos fines de semana, duplicando así el contenido que vieron en 2022. Dando la posibilidad a todas las personas de elegir el show que más les guste y disfrutarlo en comunidad con miles de fanáticos alrededor del mundo.

Entre cada set, los amantes de la música tendrán la oportunidad de disfrutar cobertura referente al arte, a los artistas, y las instalaciones; así como Shorts de lo que suceda en el backstage del festival, creando una experiencia mucho más completa e inmersiva para la audiencia que mira desde su casa.

La transmisión en vivo del primer fin de semana de Coachella comenzará el 14 de abril, a las 5:00 p. m., (hora de la Ciudad de México), misma que se extenderá hasta el domingo 16 de abril, por la noche. Mientras que el segundo fin de semana será del viernes 21 de abril a las 5:00 p. m. (hora de la Ciudad de México), hasta el 23 de abril por la noche.

Además, los fanáticos tendrán la oportunidad de participar en la experiencia de Coachella, así como interactuar con sus artistas favoritos en YouTube Shorts, donde podrán crear listas de canciones para el reconocido DJ Calvin Harris, así como para Becky G y Burna Boy. Además de contar con una vista exclusiva de la banda surcoreana BLACKPINK, previa a su primera aparición como headliners. Por otro lado, si a los usuarios les interesa saber cómo se preparan los artistas previo a sus presentaciones, desde sus rituales tras bambalinas, hasta la elección de sus setlists pueden seguirlo a través de YouTube Premium.

El récord

YouTube batió récord por su transmisión exclusiva del primer fin de semana de Coachella 2019, con una audiencia que duplicó su marca de 2018 acumulando más de 82.9 millones de vistas en vivo, una de las más altas para la transmisión del festival desde que comenzó por YouTube en 2011.

Coachella: 20 Years in the Desert

En 2020, YouTube Originals estrenó el documental Coachella: 20 years in the Desert, abriendo una bóveda de 20 años llena de música y actuaciones legendarias que han hecho historia. A través de una mirada detrás de cámaras, imágenes exclusivas y entrevistas con los nombres más importantes de la industria, el documental gratuito y disponible en YouTube es el segundo video más popular del canal con más de 6.8M de reproducciones.