Yalitza Aparicio pide en la FIL apoyar proyectos de comunidades indígenas

La actriz mexicana Yalitza Aparicio pidió este jueves al público que se interese por los productos culturales relacionados con los pueblos originarios y sus tradiciones para que más empresas se interesen en financiar estos proyectos.

“El cine es un sector en el que ya se han incluido a muchas comunidades indígenas de una forma digna y que vemos y escuchamos esas lenguas en esos trabajos, muchos de estos proyectos no son tan vistos porque la sociedad no acude a verlos, porque no son tan llamativos como aquellos que tienen una gran mercadotecnia”, dijo.

Aparicio, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas, protagonizó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara una lectura pública del libro ‘Lo que nos hace humanos’.

La publicación, escrita por el brasileño Victor D. O. Santos, resalta el valor de la diversidad lingüística y de las lenguas indígenas y fue traducido a la lengua Hñähñu, originaria del estado de Querétaro.

El libro fue publicado en un esfuerzo de la Unesco y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro para promover la preservación de la lengua originaria en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de las Naciones Unidas que fue establecido entre 2022 y 2032.

La actriz nominada al Oscar señaló que hay organizaciones y artistas que quieren realizar proyectos para dar visibilidad a las comunidades originarias y sus lenguas, pero es complicado sacarlos adelante por la falta de recursos y voluntad de algunos sectores.

“Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para lograrlo, la UNESCO está haciendo muchas actividades, (…) son cosas que vamos aprendiendo día a día pero lo más importante siempre va a ser el apoyo del público y con los medios de comunicación”, expresó.

Tras leer fragmentos del libro en español y Hñähñu acompañada por el autor, Aparicio abogó por que las comunidades indígenas no sean concebidas solo como un atractivo turístico o comercial, sino que se abran espacios para que aporten sus conocimientos y visión de la vida.

“Que nuestras comunidades indígenas no sean cuestión solamente de comercializarse porque no son así, que se les retome con ese valor e importancia que tienen, con ese aporte que hacemos y que nos dejen de ver como grupos ajenos, seguimos siendo la misma sociedad”, concluyó.

La edición 38 de la feria tiene lugar del 30 de noviembre al 8 de diciembre, con España como país invitado de honor, para recibir a 850 autoras y autores de 43 países con un programa que incluye 3.000 actividades literarias.

Con información de EFE