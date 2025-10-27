Walt Disney World Orlando acumula tres muertes en poco más de una semana; reportan dos posibles suicidios

Walt Disney World en Florida ha registrado la muerte de tres personas en poco más de una semana y dos de estos casos han sido reportados como suicidios, de acuerdo con medios como TMZ y el New York Post.

El primer caso reciente ocurrió el pasado martes 14 de octubre, cuando las autoridades de Orange recibieron el reporte por la presencia de un cuerpo en North World Drive, en donde se encuentra Disney’s Contemporary Resort.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange compartió a publicaciones locales como Variety y People que se trata de un “aparente suicidio”.

Después, el 21 de octubre se tuvo el reporte del fallecimiento de un hombre por un padecimiento de salud en el Disney’s Fort Wilderness Resort y las autoridades no sospechan que se trate de algún crimen.

La persona de 60 años fue hallada inconsciente en su cama, por lo que se llamó a la policía y se utilizó un desfibrilador, sin embargo, fue declarado muerto cuando recibía atención médica.

People señala que esta persona tenía antecedentes de hipertensión y enfermedad hepática terminal.

Y este jueves se tuvo el reporte de otra muerte más en Walt Disney World: se trata de una persona de 28 años que se habría lanzado desde el Disney’s Contemporary Resort y falleció a causa de los traumatismos.

Con información de Latinus