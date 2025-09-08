VMAs 2025: Lady Gaga es la artista del año y Sabrina Carpenter obtiene triple premiación

AP.- La entrega de reconocimientos a los artistas más populares de la industria musical estadounidense, los premios VMAs de la cadena televisiva MTV, comenzaron otorgándole a Lady Gaga el título de artista del año.

Por otro lado, el álbum del año fue para Sabrina Carpenter con «Short’n Sweet»; la cantante también obtuvo los premios a mejor artista pop y efectos visuales.

Gaga terminó su discurso de aceptación diciendo que tenía que salir de la Arena UBS, donde se llevaron a cabo los VMAs, para llegar al Madison Square Garden, asimismo Carpenter presentó «Tears» por primera vez.

“Ser un artista es un intento de conectar las almas de las personas en todo el mundo”, afirmó, «es una disciplina y un oficio para llegar al corazón de alguien donde echa raíces, recordándoles soñar, es una responsabilidad de sonreír, bailar, llorar».

Dedicó el premio a sus fans y rindió homenaje a su pareja, Michael Polansky, “crear contigo ha sido algo hermoso”, expresó.

Los premios, presentados por el rapero, LL Cool J, comenzaron con un espíritu desenfrenado.

Durante el monólogo de apertura, un video de Doja Cat imitando a la personalidad de MTV de los años 80, Max Headroom, lo interrumpió.

Su mensaje se transformó sin problemas en una actuación que comenzó con un solo del saxofonista Kenny G.

La intérprete de «Say So», quien fue vista masticando casualmente su lápiz labial en la alfombra roja, se paseó por el escenario cantando su sencillo más reciente, “Jealous Type” ante un estruendoso aplauso.

Al comienzo de la gala, estaba en juego con Taylor Swift y Beyoncé, quienes competían por convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMAs.

La ahora prometida del jugador de fútbol americano, Travis Kelce, Swift brilló por su ausencia un año más.

Cada una tiene 30 reconocimientos y sólo fueron nominadas en la categoría de artista del año, por lo que la victoria de Gaga las dejará empatadas por otro año más.

El fallecido príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, fue honrado con un tributo en el que participaron Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el británico Yungblud y Nuno Bettencourt.

Con información de Latinus