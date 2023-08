Videos Insólita polémica atraviesa la gira argentina de Luis Miguel

Una polémica insólita atravesó los primeros conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires, dado el importante cambio de aspecto del artista: si el que encabezó las dos primeras presentaciones de las tan esperadas diez con entradas agotadas es en verdad el “Sol de México”.

Los clubes de fans y las seguidoras del cantante responden en los medios que la voz de Luis Miguel es “inigualable” e “inconfundible”, después de que un periodista de espectáculos argentino alimentara la polémica, que se multiplicó con expresiones a favor y en contra y con memes en las redes sociales.

Las integrantes del club de fans argentino “Simplemente Luis Miguel” seguían este domingo respondiendo en los medios que sí es su ídolo el que canta: “Es Luis Miguel, está hermoso”, contaron en su cuenta de Instagram este sábado: “Si quieren preguntarle a alguien, pregunten a sus fans. Y sí, es Luis Miguel”, afirman las integrantes vestidas con el rojo que las caracteriza.

El club de fans oficial “Tengo Todo Excepto A Tí”, de color celeste, posteó en sus redes sociales videos donde “Luismi” las reconoce desde el escenario.

El periodista Luis Ventura alimentó la polémica preguntando “¿cuándo llega?” y “¿cuándo llegó?”, y desafió: “Agarrá una foto de hace quince años y agarrá una foto ahora”, en alusión al cambio físico que ha experimentado el cantante, y redobló la apuesta diciendo que “no trajo” un doble, sino que “trajo tres”.

No soy fan de *Luis Miguel* pero hasta a mi me cuesta creer que duden de que sea LUIS MIGUEL cuando su voz se escucha igual a su época de juventud.

Acéptenlo, lo que no les gusta es que sea un señor de 53 y no el chavito de “Cuando Calienta El Sol”. pic.twitter.com/MV8VUJiyO6

— Nubia (@NubiaArizaga) August 6, 2023