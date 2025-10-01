Video: Llega el tráiler oficial de ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro

Fue lanzado el tráiler oficial de ‘Frankenstein‘, esperada cinta de Guillermo del Toro sobre uno de los más famosos monstruos de la era moderna.

El cineasta mexicano presenta una nueva versión del clásico de Mary Shelley, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth.

La película cuenta la historia del doctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación.

Buscar un relato íntimo en un fresco épico. Esos fueron los principios que me mantuvieron con fe por décadas, creyendo y esperando dotar de emoción un texto que me ha fascinado desde siempre y ha existido en el imaginario colectivo por doscientos años”, dijo Guillermo del Toro sobre su película.

El filme refleja el característico estilo cinematográfico del director mexicano que mezcla el terror, la fantasía y una exuberante y personal imaginería visual.

Desde su debut con ‘Cronos’, Del Toro ha dirigido filmes como ‘El espinazo del diablo’ (2001), ‘El laberinto del fauno’ (2006), ‘Mimic’ (1997), ‘Hellboy’ (2004), ‘Pacific Rim’ (2013) y ‘La forma del agua‘ (2017), que fue nominada a 13 premios Óscar.

Aquel largometraje ganó cuatro estatuillas, incluyendo el Óscar a mejor película y el de mejor director.

‘Frankenstein‘ se estrenará el 7 de noviembre en Netflix. Asimismo será proyectada en cines selectos a partir del 17 de octubre.

Con información de EFE