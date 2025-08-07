27.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOS

Universidad de Estados Unidos impartirá un curso sobre Bad Bunny y su último disco

By Agencias
79
Archivo. EFE/Thais Llorca
spot_img
jueves, agosto 7, 2025

Este otoño se impartirá un curso inspirado en el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la cultura del reguetón. Aquí te decimos que universidad es

La Universidad Emory, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas del sur de EE.UU., ofrecerá este otoño un curso inspirado en el cantante puertorriqueño Bad Bunny y el mundo del reguetón.

El curso, ofrecido a través de la Iniciativa de Estudios Latinx, analizará el último álbum del artista ‘Debí Tirar Más Fotos’, que servirá como una guía para aprender sobre la historia de Puerto Rico, explicó en su sitio web la universidad ubicada en Atlanta (Georgia).

Las clases interdisciplinarias se centrarán tanto en la producción cultural y artística de Bad Bunny como en las fuerzas políticas y socioeconómicas de las que emerge.

“Se hará especial hincapié en los últimos 30 años de dominio colonial estadounidense en Puerto Rico y los movimientos de resistencia”, explica el sitio web de la universidad.

Además, usará la obra del artista para explorar temas más profundos como el colonialismo, la soberanía, la nacionalidad, la migración y la diáspora, la deuda, los desastres, la ayuda mutua, el turismo, la protesta y la música (reguetón).

Las tareas semanales incluirán lecturas académicas, episodios de pódcast y análisis exhaustivo de canciones.

La clase también destacará el trabajo de otros artistas puertorriqueños para ofrecer una visión más completa de la vibrante escena creativa de la isla.

El curso sobre Bad Bunny, impartido por la profesora Taina Figueroa, es una de las varias ofertas de la Iniciativa de Estudios Latinx de Emory, un programa interdisciplinario que busca ampliar la comprensión de las comunidades latinas en Estados Unidos.

Con información de EFE

Artículo anterior
Isaac del Toro sigue en ascenso en la Vuelta a Burgos 2025, ¿en qué posición quedó?
Artículo siguiente
Continúa el Gobierno Municipal con las acciones para el rescate de la Alameda
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.