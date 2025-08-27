23.4 C
San Luis Potosí
ESPECTÁCULOS

Un diamante antiguo y tallado a mano, así es el anillo de compromiso de Taylor Swift

Créditos: EFE
miércoles, agosto 27, 2025

La joya fue diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y su comprometido Travis Kelce

EFE.- El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó este martes Page Six.

Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

Swift y Kelce anunciaron este martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de «Love Story» o un primer plano del anillo de compromiso.

La publicación fue acompañada de la canción «So High School», que se encuentra en el álbum «The Tortured Poets Department», inspirada en su relación.

Hasta el momento se desconocen detalles sobre la posible fecha o lugar donde se celebrará la ceremonia.

La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara «hipnotizado» y «cautivado» por la cantante, según contó la pareja el pasado 13 de agosto en el pódcast New Heights que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Con información de Latinus

