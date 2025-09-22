27.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOS

Tom Holland sufre una conmoción cerebral leve en el rodaje de ‘Spider-Man’

By Agencias
91
Imagen de archivo del actor Tom Holland. EFE/EPA/DAVID SWANSON
spot_img
lunes, septiembre 22, 2025

El actor Tom Holland resultó herido mientras realizada una acrobacia en el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man

Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man, pero se espera que en unos “pocos días” pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

Holland resultó herido mientras realizada una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres.

El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero se encuentra bien.

Incluso al día siguiente del incidente, Tom Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie’s en Londres.

Según fuentes citadas por Deadline, este lunes se celebrará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó el mes pasado en Escocia.

‘Spider-Man: Brand New Day’ es la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por Holland tras ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), ‘Spider-Man: Far From Home’ (2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), que fue la película más taquillera en el mundo, con una recaudación de 1.910 millones de dólares.

Una cifra que la sitúa como la octava película de mayor recaudación de la historia del cine.

La nueva entrega se estrenará en julio de 2026, según anunció Sony Pictures el año pasado.

Con información de EFE

Artículo anterior
GOBIERNO ESTATAL ENTREGA CUARTO INFORME DE RESULTADOS AL CONGRESO
Artículo siguiente
Primera posición: «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» se mantiene a la cabeza de la taquilla en EU
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.