Timberlake reconoce que tuvo una “semana difícil” tras su arresto

El cantante Justin Timberlake reconoció ante sus seguidores que tuvo una “semana difícil“, en las primeras declaraciones que hace tras haber sido arrestado en Nueva York por presuntamente conducir en estado de embriaguez.

Timberlake se presentó ante el público en Chicago, en su primera presentación tras ser detenido en Nueva York, como parte de su gira “Forget Tomorrow World Tour”, la primera importante que realiza en cinco años, señala la cadena ABC.

‘It’s been a tough week,’ Justin Timberlake says to Chicago crowd in first concert following his DWI arrest.#justintimberlake #chicago pic.twitter.com/5bi3fShb2z

