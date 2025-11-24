«Tiempo de mujeres»: Sheinbaum comparte fotografía junto a Salma Hayek

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó la noche de este domingo en sus redes sociales una fotografía junto con la actriz veracruzana Salma Hayek.

La fotografía fue compartida sólo en su cuenta de Instagram y no ofreció detalles sobre el contexto en el que se tomó la imagen entre ambas.

Y además sólo se limitó a escribir un breve mensaje en el que apuntó: «Mujeres mexicanas».

En la fotografía, Hayek luce un vestido color rojo amplio, un collar de pedrería verde y el cabello suelto, al natural, mientras que la presidenta optó por un vestido recto de color azul marino con bordados típicos en diferentes colores y el cabello recogido.

De acuerdo con la vestimenta con la que se retrató con la protagonista de «Son como niños», es probable que ambas sostuvieran algún encuentro durante la visita de la mandataria al estado de Oaxaca el jueves pasado.

Los accesorios y el vestido de la mandataria coinciden con los que portaba el jueves en otra instantánea compartida por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Por su parte, la actriz mexicana de 59 años de edad no comentó algo respecto a su encuentro con la presidenta.

Hasta el momento se desconoce la razón de la fotografía, pero ocurre meses después de que Salma Hayek y Angelina Jolie visitaran varios puntos turísticos de Veracruz bajo un fuerte dispositivo de seguridad e incluso un helicóptero proporcionado por el gobierno estatal.

A principios de mes, la actriz fue a la Gala LACMA Art+ Film 2025 en Los Ángeles, Estados Unidos, donde deslumbró, según medios especializados, con un vestido de lentejuelas color verde lima.

Este fin de semana, Sheinbaum visitó Veracruz e inauguró el Museo Casa Benito Juárez, donde el Benemérito de las Américas vivió con su gabinete.

Con información de Latinus