22.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOS

«Tengo suerte de estar viva»: Britney Spears asegura temerle a su familia tras años de maltrato

By Agencias
99
Créditos: EFE / Archivo
spot_img
viernes, febrero 6, 2026

En 2021, la cantante estadounidense puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal; en un mensaje en redes sociales dijo que pese a sus señalamientos no se responsabilizarán por lo que hicieron

EFE.- Britney Spears compartió un mensaje en su perfil de Instagram, en el que dice que «tiene suerte de estar viva» por el modo en que su familia la trató y aseguró que ahora les tiene miedo.

La cantante, que tiene 42 millones de seguidores en la red social, cerró su cuenta temporalmente en noviembre del año pasado tras una disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos. Spears volvió a activarla poco después.

«Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató, y ahora les tengo miedo. Es extraño como Dios trabaja de maneras misteriosas. Para ser totalmente honesto con ustedes (el público), no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron», argumentó la cantante.

La intérprete de «Toxic» comienza su publicación asegurando que las personas necesitan sentirse conectadas unos con otros y no sentirse solos, pero advierte que aquellos a quienes su familia les diga que «ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos, están equivocados».

«Podemos perdonar como personas, pero nunca olvidamos», añadió.

En 2021, Britney Spears, puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años.

Libre de ese control, la cantante de «Gimme More» ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.

Una de las últimas disputas que captó la atención de los medios ha sido con su exmarido Kevin quien publicó un libro de memorias: »You Thought You Knew», en el que decía estar preocupado por ella y aseguraba que «se ha vuelto imposible fingir que todo va bien».

Por su parte, Britney Spears dice que hace tiempo que no baila porque se rompió en dos ocasiones un dedo del pie.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
El sapo concho de Bad Bunny emerge como cartel de protesta anti-ICE antes del Super Bowl
Artículo siguiente
Canaco destaca avances en seguridad de San Luis Capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.