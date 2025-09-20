27.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOS

Taylor Swift regresa a los cines con The Official Release Party of a Showgirl

By Agencias
90
'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' se estrenará en cines en octubre. Foto de @taylorswift
spot_img
sábado, septiembre 20, 2025

Taylor Swift celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum con una puesta en cines titulada ‘The Official Release Party of a Showgirl’

Taylor Swift volverá a las salas de cine en octubre para presentar ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl‘, una fiesta especial de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento de su próximo álbum ‘The Life of a Showgirl‘.

“Por la presente, te invito a una *deslumbrante* velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una ‘showgirl’ (vedete, en español): del 3 al 5 de octubre solo en cines”, escribió la cantante en Instagram.

Taylor Swift regresa a los cines con The Official Release Party of a Showgirl - taylor-swift-the-official-release-party-of-a-showgirl
Foto de @taylorswift

Swift también adelantó que el evento contará con el lanzamiento del video musical del sencillo ‘The Fate of Ophelia‘, con imágenes inéditas del proceso de realización, así como comentarios sobre la inspiración detrás de su nueva música.

La estrella pop develará su álbum ‘The Life of a Showgirl‘, inspirado en su gira mundial ‘The Eras Tour’ y el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre.

El disco, que incluirá 12 canciones, contará con una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift es también productora del álbum junto a sus “mentores” Max Martin y Shellback, con quienes ya había trabajado en su álbum ‘Red’ y en éxitos como ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’ o ‘Wildest Dream’.

Esta producción llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara ‘The Tortured Poets Department’, un proyecto de más de 30 canciones que incluye duetos con Post Malone y Florence + The Machine.

Recientemente, la cantante anunció su compromiso con el jugador de futbol americano Travis Kelce a través de una publicación en Instagram que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de Educación Física se van a casar”, acompañada de varias fotos de la pareja posando y mostrando el anillo.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase “hipnotizado” y “cautivado” por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Con información de EFE

Artículo anterior
Rusia eleva más la tensión en flanco oriental de OTAN al violar espacio aéreo de Estonia
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.