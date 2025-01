«Stranger Things», «El juego del calamar» y «Zero Day», entre las series y regresos más esperados este año

EFE.- El mundo de las series seguirá creciendo en volumen, espectacularidad y calidad en un 2025 en el que se podrá ver a Robert De Niro como protagonista de un thriller («Zero Day»), a Martin Scorsese participar en «The Studio», de Seth Rogen, a Noah Wyle de nuevo como médico en «The Pitt» o a Ricardo Darín como «El Eternauta».

Y también llegarán nuevas temporadas de algunas de las series más populares: «Wednesday» (2), «Strangers Things» (5), «The Last of Us» (2), «The Bear» (4), «Hacks» (4), «The White Lotus» (3), «Euphoria» (3), «Andor» (2), «The Diplomat» (3), «And Just Like That…» (3), «The Hand Maid’s Tale» (6), «The Night Agent» (2), «The Gilded Age» (3), «El juego del calamar» (3) o la segunda entrega de «La chica de la nieve», una de las producciones en español de más éxito en 2024.

De entre todas, estas son las más esperadas:

«Zero Day»: Robert De Niro como el expresidente de EU

¿Cómo encontrar la verdad en un mundo en crisis? Esa es la premisa de «Zero Day», una serie protagonizada por Robert De Niro, como un expresidente de Estados Unidos a cargo de una investigación federal por un terrible ataque terrorista. Lizzy Caplan, Dan Stevens, Angela Bassett o Jesse Plemons le acompañan en esta serie que llegará a Netflix el 20 de febrero.

«The Studio»: Seth Rogen hace dupla con Scorsese

Una comedia de 10 episodios escrita, dirigida y protagonizada por Seth Rogen como Matt Remick, el recién nombrado jefe de Continental Studios, una serie por la que pasarán desde Martin Scorsese a Zoe Kravitz, Charlize Theron, Zac Efron, Bryan Cranston, Ron Howard o Paul Dano, que se interpretarán a sí mismos en esta producción que se estrena el 26 de marzo en Apple TV+.

Vuelve «Wednesday», más oscura y compleja

Tras el éxito de la primera temporada de «Wednesday«, que se convirtió en la serie en inglés más vista de Netflix, Jenna Ortega regresa como Miércoles Addams en una entrega más oscura y compleja en la que se encontrará con nuevos misterios y viejos adversarios. Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gómez) e Isaac Ordonez (Pugsley) se convierten en personajes regulares de una serie que aún no tiene fecha de estreno.

Ocho años después continúa «Stranger Things»

Se estrenó en julio de 2016 y se convirtió en una de las series más populares de Netflix. En 2025 llegará a la plataforma, aún no se sabe cuándo, la quinta y última temporada de las aventuras de Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos Will, Lucas, Dustin o Mike, que profundiza en la dimensión paralela de Upside Down con sorpresas y misterio, como han prometido sus creadores, los hermanos Duffer.

«It: Welcome to Derry», la secuela de las películas de «It»

Bill Skarsgård protagoniza esta precuela de la saga del payaso «It», adaptaciones de la novela de Stephen King sobre un grupo de amigos perseguidos por un ente sobrenatural, Pennywise, un payaso aterrador cuyos orígenes desvelará esta serie de HBO de nueve episodios que se desarrolla 27 años antes de los hechos que cuenta la obra original.

Ricardo Darín se convierte en «El Eternauta»

Uno de los actores argentinos más conocidos en el mundo, Ricardo Darín, se mete en la piel de un personaje mítico para la cultura latinoamericana, el de Juan Salvo, «El Eternauta» del cómic de ciencia ficción creado por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Una serie sobre un grupo de supervivientes de nieve tóxica que llegará a Netflix este 2025.

Noah Wyle regresa a un hospital en «The Pitt»

Quince años después del fin de la mítica «ER», la serie que supuso el lanzamiento de Noah Wyle, que interpretaba a John Carter, el actor vuelve al ambiente hospitalario en «The Pitt», una producción de 15 capítulos de Max que llegará a lo largo de 2025 y que se desarrolla en Pittsburgh.

Vuelve «The Bear» con una cuarta temporada

Habrá que esperar al verano para poder ver en Disney+ la cuarta entrega de «The Bear», la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, sobre un restaurante en Chicago en el que el drama y la comedia rodean el día a día de unos apasionados de la gastronomía que muestran poco a poco sus traumas y sus historias más íntimas.

Segunda temporada de «Andor» con Diego Luna

Y el universo Star Wars, creado por George Lucas en los años setenta, continúa dando de sí con precuelas, secuelas o historias derivadas que satisfacen el deseo de los millones de fanes de estas historias estelares. En 2025 será el momento para la segunda temporada de «Andor», la serie protagonizada por Diego Luna, que se emitirá a partir del 23 de abril.

Otra historia de «Game of Thrones»

También derivada de otra saga de éxito, «A Knight of the Seven Kingdoms», en este caso de «Game of Thrones». Cien años antes de lo que cuenta «House of the Dragon», se sitúa en una época en la que los Targaryen aún ostentaban el Trono de Hierro y se centra en los personajes de Ser Duncan the Tall (Peter Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

