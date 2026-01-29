«Soy la fan número uno del presidente»: Nicki Minaj expresa su apoyo a Trump en evento federal

EFE.- La rapera Nicki Minaj expresó este miércoles su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en Washington en el que el gobierno abordó el tema de las cuentas de inversión del gobierno para niños.

La cantante ya ha expresado desde hace tiempo en sus redes sociales que este tipo de programas suponen el “verdadero significado de la generosidad”.

«Soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar. Y el odio, o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto», dijo la artista.

El presidente subió al escenario con la canción «God Bless the USA» en el marco de la campaña para las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Las “cuentas Trump”, establecidas por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El sistema previsto en estas ayudas contempla que el Departamento del Tesoro deposite mil dólares de inicio en cada cuenta.

Los empleadores, por su parte, pueden contribuir con hasta 2 mil 500 dólares anuales, lo que se descuenta del límite de 5 mil dólares.

Aunque la rapera no reveló la suma de su aportación al programa económico, algunos medios estadounidenses apuntaban que podría invertir entre 150 mil y 300 mil dólares en las cuentas para los menores.

Con iformación de Latin Us