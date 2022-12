SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ VIBRÓ CON LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD EN SU POSADA

• Miles de soledenses disfrutaron de la gran presentación de Grupo Bronco y recibieron de la mano del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona cobertores y juguetes

Un gran ambiente festivo y de armonía se vivió en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, donde se llevó a cabo la última posada del Programa Invernal Navideño impulsado por el Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, quien entregó cobertores a adultos mayores y juguetes a niñas y niños, además las familias asistentes disfrutaron de la gran presentación del Grupo Bronco.

“La magia de la Navidad se siente en todos los rincones de San Luis Potosí, gracias a la gente de Solead de Graciano Sánchez por estar presentes en esta posada”, manifestó el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo, quien llamó a la población a seguir confiando en este Gobierno que si trabaja por las y los potosinos, al anunciar que se preparan para el próximo año más programas sociales y más y mejores obras públicas, lo que permitirá consolidar la transformación del Estado.

Gallardo Cardona destacó que este año se destinaron más de 500 millones de pesos en obra pública para Soledad, por lo que en 2023 serán más de 600 millones, “vamos a terminar el Río Santiago, que va a llegar hasta Palma de La Cruz y de ahí a la Carreta 57, vamos a pavimentar todas las demás colonias, este año hicimos Hogares Populares Pavón y así queremos hacer todas las colonias completas de Soledad, no me voy a ir hasta que no deje a Soledad más nuevo y mejor que cualquier municipio de todo el país”, expresó el Jefe del Gobierno potosino.

Tras su mensaje, Ricardo Gallardo hizo entrega de juguetes a todas y todos los niños, que además recibieron los balones oficiales del mundial de Qatar, también entregó cobertores a adultos mayores.

Para finalizar, el Gobernador del Estado acompañó a los asistentes en el espectáculo musical de Grupo Bronco, que hizo vibrar la plaza principal del municipio con canciones como “Quiéreme como te quiero”, “Si te vuelves a enamorar”, “Amigo Bronco”, las cuales eran coreadas por las y los cientos de visitantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...