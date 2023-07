Sindicato de Actores de Hollywood en huelga aprueba 39 producciones independientes

El Sindicato de Actores de Hollywood aprobó la producción de 39 proyectos audiovisuales de casas productoras independientes que no pertenecen a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), en el marco de la huelga que llevan a cabo actualmente.

Según información de medios locales, la lista incluye dos proyectos de A24 Films, el estudio responsable de títulos como la reciente película triunfadora de los Óscar 2023 “Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

“Death of a Unicorn”, con Paul Rudd y Jenna Ortega al frente, es una de las producciones autorizadas y su rodaje se llevará a cabo en Hungría.

El otro proyecto aprobado para A24 Films es el melodrama épico de David Lowery “Mother Mary” que está protagonizado por Anne Hathaway y Michaela Coel.

Los actores comenzaron una huelga el pasado 13 de marzo después de que las negociaciones con la AMPTP concluyeran sin ningún éxito en la creación de un nuevo convenio colectivo, sumándose a así a la huelga que los guionistas de Hollywood comenzaron el 2 de mayo por razones similares.

Debido al parón, el SAG-AFTRA prohibió a sus miembros trabajar en cualquier producción en el que algún integrante de la alianza, que representa a grandes corporaciones como Disney, Netflix, Amazon o Warner Bros., estuviera involucrado, o hacer promoción de cintas y series respaldadas por ellos, entre otras restricciones.

Antes el gremio ya había anunciado que accedería a dar acuerdos provisionales, conocidos en ingles como “waivers” (excepciones), para películas independientes y proyectos televisivos.

Las producciones se comprometieron a respetar los términos de la última oferta propuesta por el SAG-AFTRA durante las negociaciones del contrato, y una vez que se alcance un acuerdo final con la AMPTP estas se adherirán al acuerdo final negociado.

Otras cintas aprobadas son “Flight Risk”, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Mark Wahlberg; “Dust Bunny”, con el actor danés Mads Mikkelsen y la estadounidense Sigourney Weaver en su elenco, o la película “The Rivals of Amziah King”, liderada por Matthew McConaughey.

Con información de EFE