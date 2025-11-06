«Si la voz dice mentiras, no es libertad de expresión»: director de Miss Universo Tailandia continúa señalamientos contra Fátima Bosch

El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, aseguró que las acusaciones de la concursante mexicana, Fátima Bosch, son «mentira y no merecen ser llamados libertad de expresión».

Sus nuevas declaraciones suceden luego de que fuera sancionado por el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, por haber protagonizado una discusión con la participante a la que la llamó «tonta» y tras lo expresado por la mexicana, quien declaró que lo sucedido se debió por problemas con la organización.

A través de su cuenta de Instagram compartió en sus historias una serie de fotografías donde se le veía cercano a las demás concursantes, así como los mensajes de apoyo que recibió por parte de sus conocidos, quienes respaldaron su postura luego de que dijo que no tenía intención de humillarla y que fue un malentendido.

La ola de muestras de apoyo terminó con una última opinión en la que hace alusión al episodio con la mexicana.

«La libertad de expresión es importante, pero si la voz dice mentiras, esto no puede ser llamado de esta manera», escribió en inglés.

De igual manera, el director Itsaragrisil destacó que aunque algunas de las marcas patrocinadoras decidieron salir debido a la polémica, hubo otras que «continuaron apoyando y entendiendo (…) una vez más me disculpo por no cuidar bien a las marcas», redactó en tailandés.

El motivo

Cabe recordar que durante una de las actividades presentadas por el comité de Miss Universo en Tailandia, sucedió un altercado donde Nawat regañó públicamente y durante una transmisión en vivo a la concursante mexicana, Fátima Bosch, presuntamente por no haber asistido a una sesión fotográfica para un patrocinador.

Entre la discusión, el directivo tailandés le preguntó si estaba dispuesta o no a seguir cumpliendo las órdenes establecidas, a lo que la mexicana aseguró que sí, posterior a ello, se escucha decir al hombre que su actitud no era buena «no es educado, si sigues órdenes de tu director nacional, eres una tonta».

Medios especializados reportaron que la representante de México tenía órdenes de no asistir a actividades que no estuvieran relacionadas con el certamen, como un concurso de likes por asistir a una cena con Isaragrisil.

En redes sociales se generó una ola de reacciones negativas ante la violencia de género a la que algunas concursantes se ven expuestas durante este tipo de eventos, según las declaraciones.

Hasta el momento, en medio de tensiones, el concurso continúa y la participación de Nawat Isaragrisil ha sido escasa, mientras que su sección donde cenaría con una de las posibles reinas de belleza quedaba cancelada.

Con información de Latinus