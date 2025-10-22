Shakira revive sus clásicos con Spotify; así suena Hips don’t lie junto a Ed Sheeran y Beéle

Shakira está de fiesta. Este 2025 celebra los 30 años de su disco Pies Descalzos y el 20 aniversario de Fijación Oral (Vol. 1 & 2).

Como parte de la celebración la colombiana se unió a Spotify Anniversaries con nuevas versiones de algunas de sus canciones más queridas de ambos discos:

Pies descalzos, sueños blancos

La pared

Antología

Día de enero

Hips don’t lie

El himno que se volvió Hips don’t lie resurge ahora con una colaboración inesperada de Shakira con Ed Sheeran y Beéle.

Todas las nuevas versiones y una entrevista exclusiva con Shakira pueden escucharse en Spotify.

‘Anniversaries‘ es una serie que celebra los álbumes que dejaron huella y a los artistas detrás de ellos.

Presenta historias, reflexiones y performances exclusivas.