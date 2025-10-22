Shakira revive sus clásicos con Spotify; así suena Hips don’t lie junto a Ed Sheeran y Beéle

El himno que se volvió Hips don’t lie resurge con una colaboración inesperada de Shakira con Ed Sheeran y Beéle
Shakira está de fiesta. Este 2025 celebra los 30 años de su disco Pies Descalzos y el 20 aniversario de Fijación Oral (Vol. 1 & 2).
Como parte de la celebración la colombiana se unió a Spotify Anniversaries con nuevas versiones de algunas de sus canciones más queridas de ambos discos:
- Pies descalzos, sueños blancos
- La pared
- Antología
- Día de enero
- Hips don’t lie
El himno que se volvió Hips don’t lie resurge ahora con una colaboración inesperada de Shakira con Ed Sheeran y Beéle.
Todas las nuevas versiones y una entrevista exclusiva con Shakira pueden escucharse en Spotify.
‘Anniversaries‘ es una serie que celebra los álbumes que dejaron huella y a los artistas detrás de ellos.
Presenta historias, reflexiones y performances exclusivas.