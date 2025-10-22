25.8 C
Shakira revive sus clásicos con Spotify; así suena Hips don’t lie junto a Ed Sheeran y Beéle

Shakira con Ed Sheeran y Beéle. Foto de Spotify
miércoles, octubre 22, 2025
El himno que se volvió Hips don’t lie resurge con una colaboración inesperada de Shakira con Ed Sheeran y Beéle

Shakira está de fiesta. Este 2025 celebra los 30 años de su disco Pies Descalzos y el 20 aniversario de Fijación Oral (Vol. 1 & 2).

Como parte de la celebración la colombiana se unió a Spotify Anniversaries con nuevas versiones de algunas de sus canciones más queridas de ambos discos:

  • Pies descalzos, sueños blancos
  • La pared
  • Antología
  • Día de enero
  • Hips don’t lie

El himno que se volvió Hips don’t lie resurge ahora con una colaboración inesperada de Shakira con Ed Sheeran Beéle.

Todas las nuevas versiones y una entrevista exclusiva con Shakira pueden escucharse en Spotify.

Anniversaries‘ es una serie que celebra los álbumes que dejaron huella y a los artistas detrás de ellos.

Presenta historias, reflexiones y performances exclusivas.

