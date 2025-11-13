23.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOS

Shakira estrena el videoclip oficial de ‘Zoo’, canción para la película Zootopia 2

By Agencias
101
La cantante colombiana Shakira. Fotografía de archivo. EFE/ José Jácome
spot_img
jueves, noviembre 13, 2025
Shakira estrenó el videoclip de su tema *Zoo*, parte de la banda sonora de *Zootopia 2*, donde vuelve a dar voz a la gacela Gazelle

La cantante colombiana Shakira estrenó este miércoles el videoclip oficial de su tema ‘Zoo’, que formará parte de la banda sonora de la película ‘Zootopia 2‘ que Disney estrenará en cines el próximo 26 de noviembre, y en la que la artista pone voz a una gacela llamada Gazelle.

En el video se observa a la cantante ofreciendo un concierto frente a centenares de personajes de la película infantil de animación, que está basada en una ciudad metropolitana habitada únicamente por animales de todas las especies.

Fue publicado en la cuenta de YouTube de DisneyMusic y ya acumula más de 11 mil ‘me gusta’ en apenas dos horas desde su estreno.

Shakira presentó anoche un adelanto del videoclip durante un concierto de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Quito, en el que además anunció la presentación del video la tarde de este miércoles.

La película, así como su próxima secuela, está ambientada en un mundo de animales antropomórficos y tiene como protagonistas a la coneja Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman).

Zootopia 2 está escrita y dirigida por Byron Howard y Jared Bush.

Con información de EFE.

Artículo anterior
Checo Pérez vuelve a las pistas de F1: el piloto mexicano hace su primera prueba para Cadillac a bordo de un Ferrari en Imola
Artículo siguiente
Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en el primer tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.