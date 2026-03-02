27.1 C
San Luis Potosí
Shakira culmina su gira «Las Mujeres Ya No Lloran» con concierto en un Zócalo abarrotado

Créditos: Cuartoscuro
lunes, marzo 2, 2026

El evento comenzó pasadas las 8:30 de la noche con espectadores en todos los puntos del Centro Histórico, donde también se colocaron pantallas

Miles de asistentes acudieron esta noche al concierto de la artista colombiana Shakira en la plancha del Zócalo para escuchar temas que van desde «Te felicito» hasta «Si te vas». 

La también conocida «La Loba» culminó su gira en México del tour «Las Mujeres Ya No Lloran» con este evento gratuito que fue anunciado hace unas semanas de la mano de las autoridades capitalinas

El evento comenzó pasadas las 8:30 de la noche con el primer cuadro del Zócalo abarrotado, con asistentes que se formaron incluso días antes de la presentación e ingresaron en medio de un dispositivo de seguridad.

Personas en restaurantes y edificios aledaños también presenciaron el evento desde los balcones o terrazas.

Usuarios en redes sociales han compartido fotografías y transmisiones en vivo del concierto, y también se espera que sea emitido en la cuenta oficial en YouTube de la cantante.

Además, se colocaron pantallas en las calles que rodean el Centro Histórico, donde decenas de asistentes también se reunieron para corear sus canciones.

Shakira bajó por un instante para saludar a sus fanáticos en primer afila y abrazó a uno de ellos, para después regresar al escenario a continuar con la interpretación de «Pies Descalzos, Sueños Blancos».

Con información de Latin Us

