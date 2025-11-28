Shakira anuncia tres conciertos en México de su gira ‘La Mujeres Ya No Lloran’

La cantante colombiana Shakira anunció este miércoles que su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘ volverá a México en febrero de 2026, con tres conciertos en distintas partes del país.

En un comunicado, los organizadores informaron que Shakira actuará el 21 de febrero en Chiapas, el 24 en Yucatán y, a modo de cierre en el país, el 27 en Ciudad de México, destacando que esta gira, a diferencia de las anteriores, será la “más grande en la historia de México” que haya realizado la intérprete colombiana.

“Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable. El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans”, señaló la nota.

La artista, premiada este año con el reconocimiento de Billboard por ‘La gira latina más taquillera de una mujer en la historia‘, ya estuvo en otras ocasiones en el país azteca, en cuya capital realizó doce actuaciones que congregaron a más de 780 mil asistentes.

En su actual gira internacional ha logrado vender cerca de 2.5 millones de boletos por todo el mundo en los más de 75 shows de los que consta.

Con información de EFE.