Sam Smith anuncia fechas en la CDMX y Monterrey como parte de su tour “Gloria”

El cantante británico Sam Smith publicó este jueves las fechas del tour “Gloria” para 22 ciudades de Estados Unidos, tres de Canadá y dos en México, gira con la que lanza oficialmente su cuarto álbum.

El intérprete de la balada “I’m not the only one” estará en territorio mexicano en el mes de septiembre, en donde dará conciertos en Monterrey, Nuevo León, así como en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, Sam Smith anunció la preventa de los boletos, la cual será el próximo miércoles 11 de enero a las 9:00 de la mañana hora local.

Además, la venta para el público en general para los tres países será a partir del viernes 13 de enero, según la publicación que hizo el propio contante.

La serie de conciertos por Estados Unidos iniciará el 25 de julio en Miami, Florida, y terminará en Houston, Texas, el 8 de septiembre.

“Gloria the tour” estará en Canadá durante el mes de agosto, en las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver.

Sam Smith dará conciertos en Reino Unido y Europa, los cuales iniciarán el 12 de abril y 29 de abril.

A través de su cuenta de Instagram comentó que con este tour compartirá su cuarto álbum llamado “Gloria“, el cual será lanzado el próximo 23 de enero.

Compartió con sus fans que “Gloria me ayudó a superar algunos momentos oscuros y fuer un faro para mí en mi vida. Espero que pueda ser eso para ustedes”, dijo.

