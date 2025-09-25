27.2 C
ESPECTÁCULOS

Rihanna se convierte en madre por tercera vez: nace su primera hija con A$AP Rocky

By Agencias
95
Créditos: EFE
jueves, septiembre 25, 2025

La cantante de «Diamonds» anunció su embarazo al llegar a la Met Gala vestida con un ajustado corsé; con el rapero tiene dos niños, RZA, de tres años, y Riot, de dos

EFE.- Rihanna dio a luz el 13 de septiembre a su primera hija, tercer descendiente junto a su pareja, el también cantante A$AP Rocky, según anunció la artista barbadense en sus redes sociales.

Con una imagen en la que se la ve con su hija en brazos, la cantante anunció su nacimiento con soóo la fecha del nacimiento y el nombre de la pequeña, Rocki Irish Mayers.

En una segunda foto muestra unos pequeños guantes de boxeo rosas, adornados con unos largos lazos.

Es el tercer hijo de la pareja, que ya tenía dos niños, RZA, de tres años, y Riot, de dos.

Rihanna dio a conocer su embarazado el pasado mes de mayo al llegar a la Met Gala vestida con un ajustado corsé que dejaba patente su estado.

Seguía así la tradición de anunciar sus embarazos de forma sorpresiva. En 2022 lo hizo con una sesión de fotos en Nueva York que compartió en sus redes.

Y en 2023 durante su espectáculo de medio tiempo de la final de la Super Bowl.

Con información de Latinus

