Ricky Martin anuncia gira por México para marzo de 2026 en siete ciudades

By Agencias
Créditos: EFE
jueves, septiembre 25, 2025

El cantante regresara a los escenarios con ocho conciertos en Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida

EFE.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció una gira de ocho conciertos en México en marzo de 2026, que comenzará el 12 en Querétaro, y finalizará el 28 en Mérida.

En la gira denominada «Ricky Martin LIVE México 2026», el puertorriqueño interpretará sus grandes éxitos con una puesta en escena que los promotores adelantan será una «experiencia irrepetible en todos los sentidos».

Tras comenzar en Querétaro, Martin pasará por Ciudad de México (día 14), Guadalajara (18), Monterrey (20), Chihuahua (22), León (24) y Mérida (28).

«Este espectáculo es una celebración de mi carrera y de la conexión única que tengo con mis fans. México siempre ha sido un lugar especial para mí, y estoy muy emocionado de compartir estas noches con ustedes», señaló el intérprete en un comunicado.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves 2 de octubre, desde las 11:00 de la mañana a través de funticket.mx.

Con más de tres décadas de trayectoria, Ricky Martin es una de las figuras más influyentes de la música global. Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, obtenido múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y es reconocido no sólo por su impacto artístico sino también por su labor filantrópica.

Ganador de dos premios Grammy y cuatro Latin Grammy, tres Billboard y nueve Latin Billboard, Ricky Martin ha conseguido grandes éxitos en su carrera con temas como «Livin» la vida loca», «La copa de la vida» —canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1998—, «María» o «She Bangs».

Apenas a inicios de este mes, el cantante fue reconocido con el premio Latin Icon Award en la gala de los MTV dedicado a los videos musicales (VMA) por su carrera de cuatro décadas donde acumula más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario.

Con información de Latinus

