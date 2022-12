Red Hot Chili Peppers anuncia gira en Estados Unidos, Canadá y Europa para 2023

AP.- Tras una gira mundial y dos álbumes lanzados este año, los Red Hot Chili Peppers se preparan para una serie de conciertos en estadios y festivales de Norteamérica y Europa en 2023.

Live Nation anunció este lunes que la gira mundial de la banda tendrá 23 paradas y comenzará el 29 de marzo en BC Place en Vancouver, seguido de shows en Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madrid, Viena y más ciudades antes de terminar el 23 de julio en Glasgow, Escocia.

Previamente, los Peppers habían sido anunciados como artistas principales del festival Vive Latino que se realizará el 18 y 19 de marzo en la Ciudad de México.

En fechas selectas de la gira los acompañarán The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat y King Princess. Los boletos saldrán a la venta el 9 de diciembre a las 10 horas en su sitio web.

La banda funk-rock dio a conocer dos álbumes en 2022 —“Return of the Dream Canteen” de octubre y “Unlimited Love” de abril–. Ambos álbumes estuvieron en el primer puesto de la lista de los más vendidos de Billboard.

Recientemente, la banda fue reconocida con el premio Global Icon en los Premios MTV a los Videos Musicales, y su sencillo “Black Summer″ también se llevó el premio a mejor video de Rock.

La publicación especializada Pollstar colocó a los Red Hot Chili Peppers en el cuarto puesto de sus giras más lucrativas de 2022, detrás de Bad Bunny, Elton John y Lady Gaga, con ingresos promedio por ciudad de 5 millones 605 mil 217 dólares y un costo promedio por boleto de 134.39 dólares.

