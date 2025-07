¿Quién fue Connie Francis? Muere la cantante del hit ‘Pretty Little Baby’

La cantante estadounidense Connie Francis, la primera mujer solista en liderar la lista Hot 100 de Billboard con su tema ‘Everybody’s Somebody’s Fool’, publicado en 1960, murió a los 87 años de edad por causas que no han sido todavía desveladas.

La muerte de la autora del tema ‘Pretty Little Baby‘, que resurgió recientemente debido a su uso masivo en la plataforma TikTok, fue comunicada en Facebook por su publicista, Ron Roberts, sin desvelar los motivos o el lugar donde falleció.

La cantante, residente en el estado de Florida, había informado el pasado 2 de julio en Facebook sobre su ingreso al hospital debido a “un dolor extremo”, después de haber sufrido días antes fuertes dolores en la cadera que le obligaron a permanecer en silla de ruedas.

Aunque inicialmente fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, Connie Francis comunicó ese mismo día que había sido transferida a una habitación privada. Se desconoce si recibió el alta posteriormente.

Otros grandes éxitos de Francis fueron ‘My Heart Has a Mind of Its Own’, en 1960, y ‘Don’t Break the Heart That Loves You’, en 1962. Ambos alcanzaron el primer puesto de Billboard.

La popularidad reciente de ‘Pretty Little Baby’ llevó a que el tema fuera relanzado como sencillo seis décadas después de su lanzamiento original. La canción alcanzó el puesto número 13 en la lista Bubbling Under Hot 100 de Billboard el pasado 31 de mayo.

Con información de EFE