«Qué momento para estar vivo»: fans de Los Tigres del Norte celebran que la banda estará en «Los Simpsons»

El anuncio que hizo este viernes la cadena de televisión Fox de que la exitosa banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerá en un episodio de «Los Simpsons” este domingo fue ampliamente celebrado por los seguidores del grupo como por los de la serie.

Por ejemplo, Carlos Pacheco Torres escribe, ilustrando con imágenes de Homero golpeando a Bart:

—¿Cómo saber que esto no es un hermoso sueño?

—¡Uy! ¡Lo tradicional es un pellizco!

¡Los @tigresdelnorte en Los Simpson!

«Mejor que el capítulo de Lady Gaga», comenta Agustín Antonio, y SergioRM dice: «Qué momento para estar vivo».

«Homero» le gana a «Jomer»

Además, «Los Tigres del Norte presentarán ‘El corrido de Pedro y Homero’ este domingo en Fox», indica la cuenta oficial en X de «The Simpsons», en un mensaje escrito en inglés salvo por el nombre de la canción, de la que destacan que fue compuesta especialmente para el episodio.

El mensaje fue aprovechado por los fans mexicanos de la serie de televisión para destacar que «oficialmente» el nombre del personaje se escribe «Homero», como se le dice en el doblaje hecho en México, y no «Jomer», como se le dice en el de España.

Sobre la canción especial anunciada, Vladimir Avendaño dice: «Ok, pero que luego toquen la de ‘Somos más americanos’”.

Los Tigres contra Trump

Fundada en Sinaloa, señala la agencia EFE, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.

La agrupación ha tomado además una postura crítica contra el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

De hecho, hicieron campaña en favor de la exvicepresidenta Kamala Harris cuando era candidata en las elecciones presidenciales de 2024, y han mostrado públicamente su defensa a los derechos de las personas migrantes una vez que el líder republicano alcanzó el poder.

«Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos», indicó la banda a EFE durante su paso por la alfombra roja de la 26 entrega del Grammy Latino que se celebró el pasado noviembre en Las Vegas.

Los Tigres Del Norte (Luis, Hernán, Jorge y Eduardo Hernández, junto con Óscar Lara) posan en la gala del Grammy Latino, donde obtuvieron los premios al Mejor Álbum Norteño y Mejor Canción Regional por «La Lotería». Crédito: EFE

Durante la gala, Los Tigres del Norte realizaron un homenaje a los inmigrantes, mostrando el rostro de familias e imágenes de las protestas que azotaron ciudades como Los Ángeles.

«Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson» señala Fox en su mensaje acompañado por dos imágenes promocionales en las que sale la emblemática agrupación mexicana, El Hombre Abeja y Homero Simpson, quien porta un sombrero de estilo mexicano.

