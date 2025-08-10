Pandora recibe premio de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció a Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón como los ganadores del Premio a la Excelencia Musical, que se entregará en noviembre en el marco de la gala de los Latin Grammy, que tendrá lugar en Las Vegas (EE.UU.).

Además, Eric Schilling será reconocido con el Premio del Consejo Directivo y también se entregará por primera vez el Premio al Educador de Música Latina, informó la Academia en un comunicado.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a aquellos intérpretes que la organización considera que “han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades”.

Mientras que el Premio del Consejo Directivo se entrega a quienes han realizado “importantes contribuciones” a la música latina, pero “no necesariamente en la forma de interpretaciones”.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina”, dijo en el comunicado el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud.

Además, el Premio al Educador de Música Latina busca reconocer a un “educador excepcional” que haya tenido un impacto significativo incorporando la música latina a su plan de estudios.

La escuela del ganador también recibirá una donación de 10 mil dólares en instrumentos musicales para apoyar la educación musical.

Un homenaje privado a los premiados en estas categorías tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana Latin Grammy, que se cerrará el 13 de noviembre con la 26ª gala anual de los premios a la música latina.

Pandora agradece premio de los Latin Grammy

El Grupo Pandora agradeció el Premio a la Excelencia Musical que recibirá por parte de los Latin Grammy, tras 40 años de trayectoria.

Isabel Lascurain, Mayte Lascurain y Fernanda Meade se describieron como incansables luchadoras dentro de la industria artística.

Qué lindo que hoy nos voltean a ver con este reconocimiento tan bonito”, refirió Fernanda.

La Academia Latina de la Grabación afirmó que Pandora transformó el pop latino con “Cómo Te Va Mi Amor” y desde entonces su música ha sido sinónimo de romanticismo.

Destacó que a lo largo de su carrera el grupo ha colaborado con leyendas de la música como Armando Manzanero, Frank Sinatra, Julie Andrews y Luis Miguel.

Con información de EFE y López-Dóriga Digital