Palestina tendrá por primera vez representante en Miss Universo; «llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado», señala

La modelo señaló que para calificar en el concurso tuvo que cumplir con muchos requisitos y señaló que ninguna reina debe estar callada ante la situación en Gaza
EFE.- La modelo y activista Nadeen Ayoub, que representará por primera vez a Palestina en el certamen de Miss Universo que se celebrará en noviembre en Tailandia, afirmó que su misión es llevar «la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado».
Ayoub será la representante de Palestina en el certamen, según confirmó la Organización Miss Universo (MUO) a la cadena CNN.
“La señora Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”, declaró la MUO este domingo a la cadena británica, anunciando así la histórica participación palestina en el certamen de belleza internacional.
Coronada como Miss Palestina en 2022, Ayoub expresó su entusiasmo por el anuncio en sus redes sociales: “Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver», dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.