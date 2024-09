NOCHE INTERNACIONAL VIVE FENAPO 2024 CON BLACK EYED PEAS

• «Qué bonito es México, me gusta el ambiente en San Luis Potosí», improvisan al estilo hip-hop

Con un éxito rotundo y un lleno total, la banda estadounidense de hip-hop y pop-rap, Black Eyed Peas, se presentó la noche del sábado en el Foro Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Como en los mejores escenarios del mundo, el grupo originario de Los Ángeles, inició con una improvisación, rapeando con la palabra «Potosí».

Black Eyed Peas ha ganado seis veces el premio Grammy, con Will I. am, al frente; Apl.de.Ap, Taboo; y J. Rey Soul, quien con su canto y presencia hicieron corear los temas a las y los asistentes.

Musicalmente, el concierto inició con “Let’s Get It Started”, melodía a la que siguieron “Boom Boom Pow” y los éxitos “Scream & Shout”, con Britney Spears en pantalla; “Pump It”, con un guitarrista portando un mexicanísimo sombrero de paja; para concluir con su éxito de éxitos “I Gotta Feeling”, sosteniendo una gran bandera de México y cantando un «Gracias» final en español.

La Mejor Feria de México concluye este domingo, cerrando con broche de oro una serie de espectaculares conciertos, que posicionaron al evento a nivel nacional e internacional, con la presentación de Alfredo Olivas.

