“No ha sido una decisión sencilla”: Jay de la Cueva confirma su salida de Moderatto

Jay de la Cueva confirmó su salida del grupo Moderatto debido a su nuevo proyecto como solista, en el cual, indicó, debe comprometerse.

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, dijo en un video en redes sociales.