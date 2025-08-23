Ninel Conde dice que su salida de La Casa de los Famosos fue por contrato

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, la cantante Ninel Conde explicó en un live en redes sociales que actualmente se encuentra enfocada en una nueva gira por Colombia. El anuncio sorprendió a sus seguidores por la rapidez con que se organizó el proyecto, apenas unos días después de dejar el reality show.

Durante la transmisión, uno de los usuarios comentó que su eliminación se debió a la falta de votos. Ninel Conde respondió de inmediato:

“¡Claro que votaron, bebé! Pero yo ya estaba muy cansada. Además, según lo que se escuchó de un amigo, ya estaba firmado, entonces ¿para qué votaban?”

En otro en vivo, mientras era maquillada, la artista insistió en que su salida obedeció a compromisos laborales:

“Me salieron, me salí… por contrato.”

Estas declaraciones han generado controversia y múltiples reacciones entre los seguidores del programa, quienes aún debaten sobre los verdaderos motivos de su salida.

Con información de Milenio.