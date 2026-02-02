«Nadie es ilegal en tierra robada», dice Billie Eilish tras ganar el Grammy a mejor canción del año con «Wildflower»

«Wildflower», de la cantante Billie Eilish, obtuvo este domingo el premio de mejor canción del año durante la entrega de los Grammy.

En su discurso, la artista defendió a los migrantes en Estados Unidos e hizo un llamado a alzar la voz en contra de las acciones del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, en inglés).

«Nadie es ilegal en tierra que fue robada», señaló en su mensaje en donde reiteró la frase de su pin «fuera ICE».

La artista posó en la alfombra roja ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que decía «ICE Out» (Fuera ICE), un mensaje que alza la voz contra los agentes federales de migración tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, dos manifestantes que protestaban contra las redadas.

«Sólo tenemos que seguir luchando, y hablar, y protestar, y nuestras voces realmente importan, y las personas importan», añadió en su intervención.

La 68 edición de estos galardones está marcada por la escala de poder que encabezan los tres favoritos: por un lado, el rapero californiano Kendrick Lamar lidera la lista con un total de nueve nominaciones, incluyendo las categorías reinas, por su álbum «GNX».

Le sigue Lady Gaga con siete candidaturas, marcando su regreso triunfal a la «era oscura» con su proyecto «Mayhem».

Mientras, el puertorriqueño Bad Bunny acumula seis menciones y hace historia, al ser el primer artista que compite en las tres categorías principales (álbum, canción y grabación del año) con un proyecto íntegramente en español, por «Debí Tirar Más Fotos».

Con información de EFE