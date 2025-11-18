Nacen las gemelas de Martha Higareda, ¿cuál es su estado de salud?

Martha Higareda y su esposo Lewis Howes dieron la bienvenida a sus gemelas, cuyo nombre aún no han revelado.

“Bienvenidas al mundo”, publicó el esposo de Higareda en redes sociales.

Si bien el parto salió conforme a lo esperado, Martha Higareda y una de las bebés “tuvieron algunos sustos de salud“, señaló Lewis.

La declaración desató preocupación entre los seguidores de la actriz, no obstante, el marido aclaró que ambas se están recuperando.

Tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos. Gracias por todo su amor y apoyo”, aclaró Howes.

Embarazo gemelar, ¿qué es y cómo se produce?

En junio pasado, la actriz Martha Higareda anunció su primer embarazo, y dos meses después sorprendió al revelar que serían gemelas.

El embarazo gemelar se define como la presencia de dos o más fetos dentro del útero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refiere que existen tres tipos de gemelos:

Embarazo gemelar bicorial. Cada feto tiene su placenta y saco amniótico.

Embarazo gemelar monocorial biamniótico. Ambos fetos comparten una placenta, pero tienen distintas bolsas amnióticas.

Embarazo monocorial monoamniótico. Ambos fetos comparten la placenta y saco de líquido amniótico.

La formación de dos bebés en un mismo embarazo tiene varias causas:

uso de medicamentos inductores de ovulación

técnicas de reproducción asistida

edad mayor de la madre

obesidad

predisposición familiar

raza negra

Factores de riesgo de tener gemelos

El IMSS sostiene que el embarazo gemelar se asocia a un mayor riesgo tanto para la madre como para los bebés.

Asimismo es un factor para desarrollar preeclampsia, caracterizada por presión arterial alta y daño hepático o renal para la madre.

Esperar gemelos también se asocia al parto prematuro y hemorragia posparto.

Se recomienda a quienes esperan gemelos contar con atención médica de las especialidades de ginecología y obstetricia; perinatología o medicina materno-fetal; neonatólogo o pediatra, así como por profesionales de la salud mental y nutriólogo.

Con información de López-Dóriga Digital