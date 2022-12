Músico de Los Caligaris menosprecia al futbol mexicano: “Prueben con el americano o el beisbol”

Argentina sigue en la euforia y la polémica tras conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022 y esta vez se mezcló con la música, toda vez que Federico Zapata, integrante de la banda Los Caligaris, se ‘enfrascó’ en una discusión de Twitter con el cronista deportivo Paco Villa y, de paso, menospreció al futbol mexicano: “Prueben con el futbol americano o el beisbol”, lanzó desde su cuenta (@fedeluiszapata).

La ‘ola’ de declaraciones comenzó en dicha red social cuando el también comentarista de TUDN cuestionó a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de la albiceleste, de quien si bien dijo era un gran arquero, lo catalogó como “el más fanfarrón” y como “el competidor más despreciable del orbe”.

Dicha publicación ‘calentó’ a Zapata, trombonista de los Caligaris, quien reviró:

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá (en México) son extranjeros… Marica”, publicó, al tiempo de recibir una ola de críticas de los cibernautas.

De hecho, poco después, el músico borró su tuit y luego redactó dos más a manera de disculpas.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir.

“Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada qué ver y realmente me expresé mal, no hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo”, apuntó.

Cabe destacar que en el Mundial, Argentina y México se enfrentaron en el segundo partido de ambas selecciones, correspondiente al Grupo C. Los sudamericanos ganaron 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, complicando el pase del Tri a la siguiente ronda (Octavos).

