Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction

Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales, que informaron a EFE que el artista se habría “arrojado del balcón de su habitación“.

“En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria 14B fue desplazado al hotel Casa Sur tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”, agregó el portavoz, que sin embargo no confirmó que el hombre en cuestión fuera Payne.

⚫ Murió Liam Payne, ex One Direction: "No hubo posibilidad de reanimarlo. Tenía lesiones gravísimas e incompatibles con la vida", confirmó el titular del SAME Alberto Crescenti https://t.co/J3rUo7A6Hr pic.twitter.com/yT3wrSNfvO

