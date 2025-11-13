23.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOS

Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en el primer tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

By Agencias
96
Foto de @20thcentury
spot_img
jueves, noviembre 13, 2025

Por medio de redes sociales, 20th Century Fox reveló el primer avance de la película ‘El diablo viste a la moda 2’

Poco más de 30 segundos son suficientes para comprobar que Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en ‘El diablo viste a la moda 2‘, cuyo primer tráiler fue revelado este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Por medio de redes sociales, 20th Century Fox reveló el primer avance de la secuela que se estrenará el 1 de mayo de 2026., el cual ha tenido altas visualizaciones en las últimas horas.

Unos zapatos rojos con tachuelas doradas pisan con fuerza al entrar en una redacción mientras suena el ‘Vogue’ de Madonna y aparecen imágenes de desfiles.

Al llegar a un ascensor se ve a Meryl Streep/Miranda Priestly, la todopoderosa directora de la revista Runway, con un impecable conjunto de falda de pata de gallo, camisa negra y cinturón rojo, sin olvidar sus eternos lentes de sol.

Cuando las puertas del ascensor se están cerrando, una mano lo impide y aparece Anne Hathaway/Andy Sachs, la periodista becaria mal vestida del inicio de la historia, ahora convertida en una mujer que derrocha tanto glamour como su jefa.

“Took you long enough” (Ya era hora), le dice una seria Miranda a Andy, que se pone unas gafas de sol mientras esboza una ligera sonrisa.

Una escena que recuerda a la de la película original, cuando Priestly llega a la sede de la revista y hace su primera y estelar aparición en pantalla dentro de un ascensor.

Junto a Streep y Hathaway, regresan Emily Blunt y Stanley Tucci a esta continuación de ‘El diablo viste a la moda’, de nuevo dirigida por David Frankel.

Con información de EFE

Artículo anterior
Shakira estrena el videoclip oficial de ‘Zoo’, canción para la película Zootopia 2
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO ANUNCIA RESCATE DEL PARQUE ACUÁTICO SPLASH EN 2026
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.