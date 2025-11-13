Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en el primer tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

Poco más de 30 segundos son suficientes para comprobar que Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en ‘El diablo viste a la moda 2‘, cuyo primer tráiler fue revelado este miércoles 12 de noviembre de 2025.

A sequel? For spring? Groundbreaking. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return in The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1, 2026. Watch the teaser trailer now. pic.twitter.com/QzcIn4f6G0 — 20th Century Studios (@20thcentury) November 12, 2025

Por medio de redes sociales, 20th Century Fox reveló el primer avance de la secuela que se estrenará el 1 de mayo de 2026., el cual ha tenido altas visualizaciones en las últimas horas.

Unos zapatos rojos con tachuelas doradas pisan con fuerza al entrar en una redacción mientras suena el ‘Vogue’ de Madonna y aparecen imágenes de desfiles.

Al llegar a un ascensor se ve a Meryl Streep/Miranda Priestly, la todopoderosa directora de la revista Runway, con un impecable conjunto de falda de pata de gallo, camisa negra y cinturón rojo, sin olvidar sus eternos lentes de sol.

Cuando las puertas del ascensor se están cerrando, una mano lo impide y aparece Anne Hathaway/Andy Sachs, la periodista becaria mal vestida del inicio de la historia, ahora convertida en una mujer que derrocha tanto glamour como su jefa.

“Took you long enough” (Ya era hora), le dice una seria Miranda a Andy, que se pone unas gafas de sol mientras esboza una ligera sonrisa.

Una escena que recuerda a la de la película original, cuando Priestly llega a la sede de la revista y hace su primera y estelar aparición en pantalla dentro de un ascensor.

Junto a Streep y Hathaway, regresan Emily Blunt y Stanley Tucci a esta continuación de ‘El diablo viste a la moda’, de nuevo dirigida por David Frankel.

Con información de EFE