Max Martin, Shellback y Swift son los encargados de esta producción que llega tan sólo un año después de que la estrella pop lanzara «The Tortured Poets Department”

EFE.- Taylor Swift lanzará su álbum «The Life of a Showgirl», el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre, y contará con una colaboración junto a Sabrina Carpenter, la cual será la canción principal de su tan esperado regreso por su fandom.

«Y, cariño, así es el mundo del espectáculo, nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’. A la venta el 3 de octubre», escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Swift adelantó el lanzamiento de su duodécimo álbum la madrugada del martes, cuando en un avance del pódcast «New Heights», conducido por su novio Travis Kelce y su cuñado, hermano de Travis, Jason Kelce, apareció anunciando únicamente el nombre del nuevo material.

Asimismo, mostró lo que sería la portada del álbum, la cual al principio apareció difusa hasta que de manera oficial fue expuesta a través de sus redes sociales.

Este miércoles, Taylor mostró la lista de canciones que conformarían su nuevo proyecto, acompañadas por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott que marcarían el inicio de una «nueva era» en su carrera, con una estética ambientada en el cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.

Max Martin, Shellback y Swift son los productores de esta producción que llega tan sólo un año después de que la estrella pop lanzara «The Tortured Poets Department», que contaba con colaboraciones de Post Malone y Florence + The Machine.

A diferencia, esta nueva era únicamente cuenta con la colaboración de Sabrina Carpenter.

Después de que Swift anunciara su próximo disco, Spotify instaló vallas publicitarias en todo el país con el código de una lista de reproducción titulada «And, baby, that’s show business for you » el cual, según los swifties podría tratarse de un adelanto sobre la letra de la canción, ya que esta clase de «juegos» es algo característico entre la intérprete de «Blank Space».

