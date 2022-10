Mattel celebra el aniversario del hit “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner con el lanzamiento de una muñeca Barbie

Reuters.- La empresa de juguetes Mattel rindió homenaje a Tina Turner en el aniversario 40 de su exitosa canción“What’s Love Got To Do With It” con una muñeca Barbie basada en su imagen.

La muñeca, que forma parte de su Barbie Signature Music Series, lleva un traje inspirado en el video musical de la canción: un minivestido negro combinado con una chaqueta vaquera y su característico peinado.

“Me siento honrada de dar la bienvenida a mi Barbie”, dijo en un comunicado Turner, de 82 años y ocho veces ganadora del Grammy.

A principios de noviembre de 2019, Turner asistió al estreno de The Tina Turner Musical en Broadway, que narra su vida y obra. Se retiró de la actuación tras su última gira, que terminó en 2009.

El mes pasado, la figura de Celia Cruz ya tiene su propia Barbie, pues Mattel rindió homenaje a la Reina de la Salsa con una edición especial para conmemorar el mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Barbie eligió a una de las intérpretes latinas más emblemáticas de la historia para conmemorar las contribuciones e influencias de los hispanoamericanos en EU.

La cuenta de Instagram de la popular muñeca dedicó un mensaje junto al anuncio: “Este Mes de la Herencia Hispana, Barbie está encantada de honrar la memoria de la inimitable Reina de la Salsa, Celia Cruz, con una muñeca única en su tipo. Como intérprete en el escenario, actriz en pantalla y artista que tuvo éxito en una escena musical dominada por hombres, Celia Cruz también es conocida como la Triple Amenaza Latina“.

