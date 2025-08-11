MARILYN MANSON PONE A SAN LUIS EN EL EPICENTRO DE LA MÚSICA INTERNACIONAL

* Más de 203 mil personas vibran con un concierto sin límites en El Foro de la Fenapo 2025.

Con un éxito rotundo y un ambiente nunca antes visto en El Foro de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), más de 203 mil personas y alrededor de 400 mil en todo el recinto, disfrutaron este domingo de la electrizante actuación de Marilyn Manson, el artista más emblemático del rock industrial, quien ofreció un espectáculo sin límites que hizo historia en San Luis Potosí.

Al concierto llegaron fanáticos provenientes de toda la República Mexicana y Estados Unidos, en un centenar de autobuses y decenas de camionetas turísticas, principalmente desde la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Celaya, Michoacán y otras entidades. Gracias a la visión del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se concretó la presentación totalmente gratuita del cantante, quien ha llevado su gira One Assassination Under God Tour a ciudades como Zúrich, Milán, Múnich, Berlín, Ámsterdam y Londres.

En San Luis Potosí, Manson reafirmó su icónica estética rebelde y oscura, provocando la euforia de miles de asistentes con temas como Nod if you Understand, Disposable Teens, Angel with the Scabbed Wings, Tourniquet, Meet Me in Purgatory y The Beautiful People, entre otras. El espectáculo inició puntual a las 21:00 horas, con una aparición llena de luces rojas y humo que encendió el ánimo del público hasta llegar al clímax de la noche.

La llegada de 400 mil visitantes al recinto ferial en esta jornada dominical fortaleció la economía local, con una importante derrama para el sector turístico, hotelero, restaurantero y comercial, reafirmando a la Fenapo como la mejor feria de México y un motor de atracción internacional.