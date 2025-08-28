MALILLA LA ROMPE EN FENAPO 2025

* El público le lanzaba prendas en señal de entusiasmo, desatando la euforia entre miles que coreaban sus canciones.

Más de 95 mil personas recibieron a El Malilla en El Foro de la Feria Nacional Potosina, el artista originario de Valle de Chalco salió al escenario minutos después de las 9 de la noche para encender a miles de asistentes con su estilo único.

“¡Arriba San Luis, vámonos riki!”, fueron las primeras palabras del cantante, quien abrió su presentación con el tema “Bandidos y bandidas”, mientras una enorme cabeza de su imagen se alzaba en el escenario y el público le lanzaba prendas en señal de entusiasmo, desatando la euforia entre miles que coreaban sus canciones.

La fiesta continuó con éxitos como “G Low Kitty”, “Cumbia de la muerte” y “Money Edition”, que hicieron retumbar el recinto y pusieron a bailar a todos los presentes. Entre luces, coros y aplausos, El Malilla demostró por qué se ha consolidado como referente de la música urbana mexicana.

Al cierre de su presentación, el intérprete aseguró que estar en San Luis Potosí es especial por la energía de su gente, y prometió regresar pronto con nuevas sorpresas musicales. Con una energía que desborda en el escenario, el joven talento se confirma como uno de los exponentes más representativos del reguetón mexa.