Madonna pide ayuda para que los niños de Gaza no mueran de hambre

By Agencias
Foto de archivo de la cantante Madonna. EFE/JUSTIN LANE
lunes, agosto 11, 2025

Madonna también pidió la intervención del papa León XIV y le solicitó que visitara Gaza “Eres el único de a quien no se le niega la entrada”

La cantante Madonna pidió este lunes ayuda para salvar “a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza” antes de que mueran de hambre, asegurando que ese es el mejor regalo que podría darle a su hijo Rocco en su cumpleaños.

La reina del pop pidió al público en su Instagram que done a diversas organizaciones humanitarias que proveen comida a los gazatíes, entre ellas World Central Kitchen y Women Wage Peace.

“Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”, escribió la cantante.

Y señaló que no está culpando a nadie por la situación ni tomando partido: “Todos están sufriendo. Incluso las madres de los rehenes. Rezo por su liberación”.

Además, insistió en que con esta acción está tratando de hacer lo posible “para evitar que estos niños mueran de hambre”.

Madonna también pidió la intervención del papa León XIV en un mensaje dirigido directamente al Pontífice: “Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento”.

Madonna pide ayuda para que los niños de Gaza no mueran de hambre - be9710252db87b47da2c48c225ac5a69ed429a07w-1024x660

Palestinos desplazados internamente, incluidos niños, sostienen ollas para recibir alimentos de una cocina de caridad, en la ciudad de Gaza, el 4 de agosto de 2025. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

“Los niños del mundo pertenecen a todos. Eres el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada”, agregó, y reclamó que las puertas humanitarias se abran completamente para salvar a estos inocentes.

El número de víctimas por desnutrición en la Franja desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023 asciende a 222, de las cuales 101 eran menores de edad, según el reporte diario de fallecidos publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad del enclave.

Las muertes por desnutrición han aumentado en las últimas semanas, una crisis que las organizaciones humanitarias atribuyen al bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas -entre el 2 de marzo y el 19 de mayo- que impidió la entrada de alimentos, medicamentos y combustible, y la escasez de la que llega desde entonces.

Con información de EFE.

