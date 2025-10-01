18.1 C
San Luis Potosí
ESPECTÁCULOS

«Los Simpson» regresan a la pantalla grande; anuncian segunda película para 2027

By Agencias
Créditos: Shutterstock
martes, septiembre 30, 2025

El proyecto podrá ver la luz después de dos décadas del estreno de la primera cinta y el éxito en taquilla al recaudar 536 millones de dólares

EFE.- Disney anunció el regreso de la familia Simpson a la pantalla grande como parte de una segunda película que se estrenará en julio de 2027.

«‘Los Simpson’ finalmente vendrá a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027″, confirmó la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.

El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.

«Los Simpson: The Movie’ tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial.

Image
Creada por Matt Groening, «Los Simpson» es una de las series más populares y reconocidas de la historia de la televisión, además de ostentar el título de la más longeva desde su inicio de programa en 1989.

Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, incluyendo a su padre, Homero, a su madre, Marge, y a sus hijos, Bart, Lisa y Maggie.

La serie ha sido renovada hasta su temporada número 40, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+.

Con información de Latinus

