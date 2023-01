Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, murió a los 54 años

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, murió el jueves luego de ser hospitalizada este mismo día, dijo su madre en un comunicado. La cantante tenía 54 años.

“Es con gran pesar, debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla Presley en un comunicado el jueves por la noche. “Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Priscilla Presley confirmara que Lisa Marie Presley fue llevada de urgencia al hospital el jueves temprano.

Los paramédicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a una casa de Calabasas a las 10:37 am luego de un informe de una mujer con un paro cardiaco, según Craig Little, portavoz del departamento de bomberos del condado. Los registros de propiedad indican que Presley residía en esa dirección.

Los paramédicos llegaron unos seis minutos después, dijo Little. Una declaración posterior del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que los paramédicos realizaron RCP y “determinaron que la paciente tenía signos de vida” antes de llevarla de inmediato a un hospital en las cercanías de West Hills.

Lisa Marie Presley nació en 1968 y era propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística. Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977.

Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, “To Whom It May Concern”. Le siguió “Now What” de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200.

Un tercer álbum, “Storm and Grace”, fue lanzado en 2012.

El martes, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, donde Austin Butler ganó el premio al mejor actor en una película dramática por su papel protagónico en la película biográfica de “Elvis” del año pasado.

Mientras aceptaba el premio, Butler agradeció a las dos mujeres y dijo: “Las amo para siempre”.

Con información de AP y Reuters

Me gusta esto: Me gusta Cargando...